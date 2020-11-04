«Светланы Моргуновой больше нет»: Березин 

У народной артистки Светланы Моргуновой весной от осложнений коронавируса умер сын. От этого удара 80-летняя женщина так и не оправилась. Максим в последние годы составлял почти весь смысл ее жизни, они были очень близки, ежедневно общались.

Как писали СМИ, Моргунова пыталась найти спасение от горя в алкоголе. Потом у нее начала развиваться деменция.

Телеведущий Владимир Березин , бывший хорошим другом их семьи, говорит, что Светлана живет в своем мире и мечтает о смерти.

«С ней невозможно говорить. «Привет, как ты себя чувствуешь?» — спрашиваю у нее. «Как я могу себя чувствовать в моем возрасте? Я сдохнуть хочу, нет больше Максика», — отвечает Света», — приводит слова Березина sobesednik.ru.

К сожалению, помочь в этой ситуации особо нечем. Друзья и коллеги пытаются поддержать пожилую женщину, но время и болезнь неумолимы.

«Мне жаль Свету. Когда меня спрашивают, как сейчас Моргунова, я уточняю, о какой Моргуновой речь. Просто Света — живая, по-разному себя чувствует. А Светланы Моргуновой, звезды эстрады и народной артистки, больше нет».