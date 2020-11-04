Умер Илья Ротенберг

Здоровье ухудшилось у Ротенберга еще в сентябре. В Великих Луках (Псковская область), куда он приехал ставить спектакль, у режиссера случился приступ, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Ротенберг был главным режиссером Екатеринбургского театра юного зрителя с 2015 по 2017 год. Он ставил спектакли не только на Урале, но и в Московском Театре наций, Саратовском ТЮЗе, Нижегородском ТЮЗе, Великолукском драмтеатре. Его спектакль "Гроза" (Великолукский драматический театр) в 2019 году вошел в лонг-лист "Золотой маски".