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Умер екатеринбургский режиссер Илья Ротенберг

Слово и Делоиещё 1
42 минуты назад
Екатеринбургский режиссер Илья Ротенберг умер утром 4 ноября. Об этом написала на своей странице в Facebook драматург Ярослава Пулинович.
Умер Илья Ротенберг
Фото: с сайта Великолукского драматического театра.с сайта Великолукского драматического театра.
"Сегодня в 5:30 утра в больнице умер Илья Ротенберг. О месте проведения похорон напишу позже", - сообщила она.
Здоровье ухудшилось у Ротенберга еще в сентябре. В Великих Луках (Псковская область), куда он приехал ставить спектакль, у режиссера случился приступ, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Ротенберг был главным режиссером Екатеринбургского театра юного зрителя с 2015 по 2017 год. Он ставил спектакли не только на Урале, но и в Московском Театре наций, Саратовском ТЮЗе, Нижегородском ТЮЗе, Великолукском драмтеатре. Его спектакль "Гроза" (Великолукский драматический театр) в 2019 году вошел в лонг-лист "Золотой маски".
Общество,Илья Ротенберг,Ярослава Пулинович,
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