Найден необычный способ облегчить коронавирус

Ученые выяснили, что больные, которые не вакцинировались, почти в 2,5 раза чаще попадали в больницу с коронавирусом. Также у них в 3,3 раза выше вероятность госпитализации в отделение интенсивной терапии. «Наш анализ показывает, что вакцинация против гриппа потенциально защищает от умеренных и тяжелых случаев инфекции COVID-19», — делятся ученые результатами исследования в Journal of the American Board of Family Medicine. При этом уточняется, что вакцинация должна быть произведена в течение года.