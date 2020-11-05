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Названо одно из самых важных слов русского лексикона 

ТК «Звезда» и ещё 6 6 минут назад
Определено одно из самых важных слов русского лексикона
Фото: Konstantin Kokoshkin, globallookpress
Профессор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Мария Милованова рассказала о зоне коммуникативной границы, существующей в русской речи.
Слово «нет» входит в число основных ментальных ценностей россиян. Об этом рассказала профессор Государственного института русского языка имени А. С. Пушкина Мария Милованова.
Как объяснила эксперт, при всех изменениях в русском языке существует зона стабильности. Часто ее не осознают носители языка, однако почти всегда замечают иностранцы. Это зона коммуникативной границы, или отрицания-отталкивания: русское «нет» и все его производные и синонимы. Например, «не-а», «нетушки» и «хватит!», «все!».

«Русское слово "нет"… входит в первую десятку важных слов русского лексикона — в число таких, как "дом" и "друг". Русское коммуникативное поведение отличает быстрая смена эмоций и чувств и их прямое выражение: в глазах иностранцев открытое отрицание — это очень неожиданно и очень по-русски», — сообщила специалист в беседе с РИА Новости.

Также, по словам Миловановой, общество всегда развивается на базовых ценностях, язык же отображает ценностный мир его носителей и реагирует на любые перемены в сознании.
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Общество , РИА Новости
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