Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В Роспотребнадзоре спрогнозировали снижение заболеваемости коронавирусом 

Lenta.ru 18 минут назад
В РФ спрогнозировали снижение заболеваемости COVID-19
Фото: РИА Новости
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов спрогнозировал снижение заболеваемости коронавирусом в беседе с РИА Новости.
По словам эксперта, количество новых случаев заболеваний должно снизиться до летних показателей весной. Он отметил, что стабилизация занимает некоторое время и зависит от ответственного и сознательного подхода к соблюдению мер предосторожности.
Ранее инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков заявил, что пик коронавируса ожидается в России не раньше, чем через месяц. По подсчетам, максимальное число заразившихся в этот период может составить 22 тысячи в сутки.
До этого спад эпидемии COVID-19 в России спрогнозировал руководитель Центра компетенций НТИ «Новые производственные технологии» Алексей Боровков. По его мнению, этого стоит ожидать примерно в феврале.
Видео дня. Поезд с пассажирами повис на хвосте кита
Последние новости
Опубликованы промежуточные результаты голосования в США по числу выборщиков Опубликованы промежуточные результаты голосования в США по числу выборщиков Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом превысило семь тысяч Число умерших в Москве пациентов с коронавирусом превысило семь тысяч Трамп предсказал сроки оглашения результатов выборов Трамп предсказал сроки оглашения результатов выборов
Общество , Евгений Тимаков , Александр Горелов , РАН , Роспотребнадзор , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
00:32
Оцепление улиц Парижа из-за нападавшего с мачете попало на видео
Происшествия В мире
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
«Не страшно»: капитан ледокола ответил Путину
Политика
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
01:27
Появилось видео с признанием в убийстве начальника отдела УГРО
Происшествия
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
00:33
Видео разгрома спецназа Азербайджана появилось в Сети
В мире
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
00:30
Появилось видео с места крушения катера с туристами в Анталье
Происшествия В мире
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
«Орал безбожно, вставать не мог, ему надевали памперсы»
Происшествия
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
00:42
Опубликовано видео Анны Нетребко после теракта в Вене
Происшествия В мире
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
04:56
Напавший на прохожего с молотком грабитель попал на видео
Происшествия Криминал
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
00:24
Появилось видео задержания убийцы «колбасного короля» в Истре
Происшествия Криминал
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
01:00
Опубликовано видео полетов Ту-22М3 при низкой облачности
Армия Войска