День народного единства: что вы знаете о народах России? 

4 ноября Россия отмечает День народного единства. Этот праздник напоминает россиянам об одном из важнейших событий в истории страны, произошедшем четыре века назад: в 1612 году народное ополчение, собранное объединившимися ради общей цели князьями, выбило из Москвы польско-литовских оккупантов, узурпировавших власть в период смуты. Памятник гражданину Минину и князю Пожарскому на Красной площади символизирует собой объединение до того разрозненных народов России перед лицом большой опасности. День народного единства — это напоминание о важности дружбы и мирного сосуществования всех народов внутри России.

Кстати, а знаете ли вы, сколько различных этносов живут в нашей стране? Например, в России проживает один из самых древнейших народов мира. Есть народы, чьих представителей остались буквально десятки и вовсе единицы. И даже если вы живете в центральной части России, рядом с вами наверняка найдется местный коренной народ, о котором вы и не подозревали! Пройдите наш очень сложный тест и узнайте необычные факты о тех, кто живет рядом с вами.