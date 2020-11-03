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Отдых россиян в Турции обернулся вспышкой COVID-19 в РФ 

Слово и Дело 34 минуты назад
Отдых в Турции обернулся вспышкой COVID-19 в России
Фото: depositphotos.com
Летний прогноз экспертов о вспышке COVID-19 в РФ после открытия авиасообщения с Турцией оправдался. На это Федеральному агентству новостей указал эпидемиолог Николай Дубинин.
Лучшим вариантом для снижения распространения коронавируса в РФ Дубинин считает временную отмену авиасообщения с Турцией. Он также призвал туристов не забывать о масках, перчатках и санитайзерах.

"Худший вариант — это если все снова закроется на карантин и будут введены пропуска на передвижение внутри страны. Лучший — временная отмена авиасообщения с Турцией для выяснения ситуации и возврата адекватных ограничительных мер", — подчеркнул эпидемиолог.

Авиасообщение с Турцией было возобновлено с 1 августа. С тех пор там успели отдохнуть почти полтора миллиона россиян. Турецкие власти, как неоднократно сообщали СМИ, скрывали истинную картину распространения коронавируса в стране, чтобы туристический поток не снижался.
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Общество , Николай Дубинин , РИА ФАН , Турция
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