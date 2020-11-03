Корчевникову предложили зарегистрироваться на сайте знакомств 

Старшенбаум подчеркнула, что у нее есть опыт использования подобных сайтов, но он ограничен всего одним днем. Актриса предположила, что ей в поиске молодого человека через интернет просто «не повезло», но в итоге призналась, что это «не её (тема)». Артистка помогла Корчевникову заполнить анкету и выбрать фото для публикации на личной странице. При этом Страшенбаум устроила настоящий кастинги снимков: например, она отбраковала фото ведущего с бывшей девушкой, с мамой и в спортзале. По ее словам, такие снимки могут отпугнуть потенциальных кандидаток на сердце телезвезды. Корчевников при этом попытался настоять на публикации фото с матерью, утверждая, что девушки должны заранее представлять, что их ждет в будущих отношениях с ним.

Впоследствии в диалоге выяснилось, что Страшенбаум хорошо знакомы с бывшей возлюбленной телеведущего актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Она подчеркнула, что с экс-избранницей Корчевников составлял гармоничную пару.