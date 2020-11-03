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Корчевникову предложили зарегистрироваться на сайте знакомств 

Павел Тиунов 1 час назад
Корчевникову предложили зарегистрироваться на сайте знакомств
Фото: РИА Новости
Актриса Анна Старшенбаум в эфире программы «Судьба человека» изъявила желание помочь ведущему шоу Борису Корчевникову в поиске дамы сердца. Артистка предложила ему зарегистрироваться на сервисе знакомств.
Старшенбаум подчеркнула, что у нее есть опыт использования подобных сайтов, но он ограничен всего одним днем. Актриса предположила, что ей в поиске молодого человека через интернет просто «не повезло», но в итоге призналась, что это «не её (тема)». Артистка помогла Корчевникову заполнить анкету и выбрать фото для публикации на личной странице. При этом Страшенбаум устроила настоящий кастинги снимков: например, она отбраковала фото ведущего с бывшей девушкой, с мамой и в спортзале. По ее словам, такие снимки могут отпугнуть потенциальных кандидаток на сердце телезвезды. Корчевников при этом попытался настоять на публикации фото с матерью, утверждая, что девушки должны заранее представлять, что их ждет в будущих отношениях с ним.
Впоследствии в диалоге выяснилось, что Страшенбаум хорошо знакомы с бывшей возлюбленной телеведущего актрисой Анной-Сесиль Свердловой. Она подчеркнула, что с экс-избранницей Корчевников составлял гармоничную пару.
Ранее, как сообщал «Рамблер», диктор Владимир Березин зачвил, что Борис Корчевников был женат на актрисе Анне Сесиль Свердловой, несмортя на то, что он до сих пор отрицает брак с артисткой. По его словам, пара рассталась после восьми лет отношений. Березин назвал Свердлову «милой и талантливой девушкой» и выразил сожаление, что у молодых людей не сложились отношения. При этом он подчеркнул, что пара подала на развод еще до того, как Корчевников узнал о своем онкологическом заболевании. Диктор заявил, что знает о причинах расставания, но оглашать их не стал, поскольку, по его словам, «это не его жизнь».
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Комментарии
Общество , Борис Корчевников , Анна Старшенбаум , Владимир Березин
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