Чеченская газета опубликовала карикатуры на Charlie Hebdo 

террористической организацией ИГИЛ. В карикатурах скандальное издание обвинили в исламофобии и сравнили с запрещенной в России

Карикатуры появились в Instagram «Вестей республики», но затем пост был удален.

ТК "Подъем"

«Charlie Hebdo окончательно опошлил такой замечательный творческий жанр, как карикатура. Учитывая это, наша газета решила дать достойный ответ западным псевдожурналистам и показать, как на самом деле должна выглядеть изобразительная сатира в исполнении уважающих себя профессиональных СМИ», — говорилось в заявлении газеты.