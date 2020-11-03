Чеченская газета опубликовала карикатуры на Charlie Hebdo 

Чеченская газета «Вести республики» опубликовала карикатуры на французский журнал Charlie Hebdo.
В карикатурах скандальное издание обвинили в исламофобии и сравнили с запрещенной в России террористической организацией ИГИЛ.
Карикатуры появились в Instagram «Вестей республики», но затем пост был удален.
ТК "Подъем"
«Charlie Hebdo окончательно опошлил такой замечательный творческий жанр, как карикатура. Учитывая это, наша газета решила дать достойный ответ западным псевдожурналистам и показать, как на самом деле должна выглядеть изобразительная сатира в исполнении уважающих себя профессиональных СМИ», — говорилось в заявлении газеты.
«Рамблер» писал, что ранее во Франции чеченец обезглавил учителя истории Самюэля Пати за то, что тот демонстрировал на уроках карикатуры на пророка Мухаммеда. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что намерен защищать свободу слова в стране и не откажется от карикатур. После этого Макрона жестко раскритиковали в мусульманском мире, а по стране прокатилась серия терактов. Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Франции провоцирует мусульман на преступления своими скандальными заявлениями. Он также заявил, что Макрон сам ведет себя как террорист, который взращивает экстремистские идеи в умах молодежи. При этом Кадыров призвал французского лидера готовиться к тому, что мусульмане «не позволят оскорблять имя пророка Мухаммеда».