Россияне пожелали США гражданской войны после выборов

«Пофиг кто, главное, чтоб гражданская война началась…» — заявил «ВКонтакте» пользователь под псевдонимом Александр Бородач. Однако другой пользователь, Алексей Пешков, считает, что для России будет лучше, если победит действующий президент США Дональд Трамп.