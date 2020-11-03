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Курьер «Яндекс. Еды» выступил против Макрона 

Мария Иванова 1 час назад
Курьер «Яндекс. Еды» выступил против Макрона
Фото: РИА Новости
В паблике ВКонтакте "Подслушано Щукино" опубликовали снимок курьера «Яндекс. Еды», который ехал на велосипеде с «антимакроновским фото». Фотография, на которой к лицу президента Франции Эммануэля Макрона прифотошоплен отпечаток ботинка, была прикреплена к термосумке курьера.
Как писал «Рамблер», похожее фото на своей странице в Instagram ранее опубликовал чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов.
Боец заявил, что Макрон «под лозунгом свободы» оскорбляет чувства мусульман.

«Да обезобразит Всевышний лицо этой твари и всех его последователей. Да унизит их Всевышний в этой жизни, и в следующей. Аллах скор в расчёте и вы это увидите», — написал Нурмагомедов.

Гнев мусульман их разных стран вызвали заявления Макрона, сделанные после убийства школьного учителя, который показывал ученикам карикатуры на пророка Мухаммеда и рассказывал о свободе слова.
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Макрон назвал убийство «характерным исламистским терактом» и актом против свободы слова, пообещав, что «мракобесие и насилие не пройдут». Президент подчеркивал, что власти не будут запрещать карикатуры.
После этого акции против Макрона прошли в Турции, Пакистане, Ливане, их участники жгли французские флаги и топтали портрет Макрона. Протестующие собирались и у посольства Франции в Москве.
Сам Макрон предположил, что реакция мусульман обусловлена искажениями его слов.

«Люди поняли это так, что я поддерживал эти рисунки», — сказал он, подчеркнув, что карикатуры на пророка Мухаммеда — не проект правительства.

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Комментарии
Общество , Хабиб Нурмагомедов , Эммануэль Макрон
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