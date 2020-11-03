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«Массовый психоз»: Познер опубликовал письмо медика о коронавирусе 

Мария Иванова 18 минут назад
«Массовый психоз»: Познер опубликовал письмо медика о коронавирусе
Фото: ТАСС
Журналист Владимир Познер опубликовал на своем сайте письмо главврача одной из российских клиник. Медик рассказал, как заразился коронавирусом и попробовал добиться лечения.
По словам врача, после его обращения ни из Роспотребнадзора, ни из поликлиники ему никто не позвонил.

«Я нахожусь в более привилегированном положении — я главный врач клиники, у меня есть друзья врачи, лечение, слава богу, назначили. Но я подумал об остальных. Получается, нет никому до тебя дела, спаси себя сам?» — отметил он.

Когда автор письма решил сделать томографию и обратился к своему приятелю, директору лучевого центра, тот рассказал ему, что «люди сошли с ума».

«Они массово записываются на исследования, мы работаем круглосуточно, мы перегружены, у нас очередь на конец ноября, 80% этих обращений ничем не обоснованы», — процитировал главврач приятеля.

Автор письма начал звонить в лаборатории и выяснил, что везде та же самая ситуация — «люди пребывают в массовом психозе», записываются на разные анализы, из-за чего лаборатории перегружены. Нужных лекарств он в аптеке также не нашел, так как люди их раскупили.

«В общем, ковид в настоящий момент реально загрузил систему здравоохранения. Постоянно открываются новые ковидные госпитали, ныне существующие не справляются. Очень тяжелая ситуация у нас, а что говорить о малых городах — даже представить страшно…» — заключил главврач.

Как сообщал «Рамблер», ранее Познер призвал штрафовать ковид-диссидентов «самым жестким образом».
Журналист подчеркнул, что сам делает все возможное, чтобы не заразиться. Если власти принимают решение о самоизоляции — он ему следует, если вводятся масочный и перчаточный режимы — он носит маски и перчатки.

«Рассматриваю того, кто не делает этого, как возможный источник болезни для меня и моих близких. «Я предложил бы ковид-диссидентам тоже жить в вольере, где они не могут навредить никому, кроме себя», — отмечал Познер.

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Общество , Владимир Познер , Роспотребнадзор
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