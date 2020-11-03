«Массовый психоз»: Познер опубликовал письмо медика о коронавирусе 

Журналист Владимир Познер опубликовал на своем сайте письмо главврача одной из российских клиник. Медик рассказал, как заразился коронавирусом и попробовал добиться лечения.

По словам врача, после его обращения ни из Роспотребнадзора , ни из поликлиники ему никто не позвонил.

«Я нахожусь в более привилегированном положении — я главный врач клиники, у меня есть друзья врачи, лечение, слава богу, назначили. Но я подумал об остальных. Получается, нет никому до тебя дела, спаси себя сам?» — отметил он.

Когда автор письма решил сделать томографию и обратился к своему приятелю, директору лучевого центра, тот рассказал ему, что «люди сошли с ума».

«Они массово записываются на исследования, мы работаем круглосуточно, мы перегружены, у нас очередь на конец ноября, 80% этих обращений ничем не обоснованы», — процитировал главврач приятеля.

Автор письма начал звонить в лаборатории и выяснил, что везде та же самая ситуация — «люди пребывают в массовом психозе», записываются на разные анализы, из-за чего лаборатории перегружены. Нужных лекарств он в аптеке также не нашел, так как люди их раскупили.

«В общем, ковид в настоящий момент реально загрузил систему здравоохранения. Постоянно открываются новые ковидные госпитали, ныне существующие не справляются. Очень тяжелая ситуация у нас, а что говорить о малых городах — даже представить страшно…» — заключил главврач.

Как сообщал «Рамблер», ранее Познер призвал штрафовать ковид-диссидентов «самым жестким образом».

Журналист подчеркнул, что сам делает все возможное, чтобы не заразиться. Если власти принимают решение о самоизоляции — он ему следует, если вводятся масочный и перчаточный режимы — он носит маски и перчатки.