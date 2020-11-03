Российский радиоведущий Павел Шилин скончался в Томске в коронавирусном госпитале медико-санитарной части № 2. Молодой журналист находился в медучреждении, которое было переполнено больными.

28-летний мужчина умер утром 1 ноября. Его коллега, представитель радиохолдинга «Дайджест FM» и портала Tomsk.ru Оксана Томчак рассказала, что у ведущего четыре дня держалась высокая температура.

С двусторонней пневмонией его сразу отправили в реанимацию. У него был диабет. Началось осложнение, — добавила она.

По словам Томчак, у Шилина взяли тест на коронавирус, однако пока результат неизвестен.

Павел Шилин вёл утреннее GM SHOW на радио ENERGY, занимался новостями и рубриками на «Авторадио». На Tomsk.ru он публиковал статьи про футбольный клуб «Томь», передаёт РИА Новости.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко поручил проверить сообщения СМИ о пациентах медико-санитарной части № 2 в Томске, которых разместили на стульях в коридоре. Проверку проведёт территориальный орган Росздравнадзора по Томской области.

Накануне «Московский Комсомолец» выпустил материал, в котором утверждалось, что десятки пациентов с подозрением на COVID-19 лежат и сидят на стульях в коридоре томской больницы. Полноценной госпитализации с предоставлением нормального лежачего места люди ждут по 12 часов.

Начальник областного департамента здравоохранения Сергей Дмитриев признал наличие проблем с койко-местами в санчасти № 2. По словам чиновника, к 1 ноября количество обращений о госпитализации в МСЧ-2 выросло до 90–95 человек в сутки. При этом в приёмном отделении учреждения 80 коек. Дмитриев заявил, что это число уже увеличено до 150 в связи с критической ситуацией. Чиновник подчеркнул, что даже в стеснённых условиях всем поступившим пациентам оказали необходимую помощь.

По данным на 3 ноября, в РФ за 24 часа выявлены 18 648 новых случаев COVID-19 в 85 российских регионах. Общее число инфицированных достигло 1 673 686. Жертвами болезни стали 355 человек. В общей сложности зафиксированы 28 828 летальных исходов. За сутки выздоровел 15 331 человек. Всего за время пандемии от коронавируса вылечились 1 251 364 пациента, писал NEWS.ru.