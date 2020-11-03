Шнуров высмеял девальвацию 

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал на своей странице в Instagram юмористическое стихотворение, посвященное российскому рублю. Музыкант в свойственной ему нецензурной манере отметил, что нацвалюту «подкосило».

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Shnurov Sergey (@shnurovs) 28 Окт 2020 в 1:34 PDT Пост был опубликован в конце октября. Шнуров подчеркнул, что в настоящее время во всем мире творится «п…ц» (капец — прим. ред.). При этом, по его словам, несмотря на повсеместные проблемы «низко пал только рубль».

«Всем *** (плохо — прим. ред.), куда ты ни глянь, Но берутся откуда то силы? Евро, Доллар и даже Юань Удержались! а Рубль подкосило», — констатировал музыкант (орфография и пунктуация автора сохранены — прим. ред.).

По словам Шнура, «рубль пал, уже 78».

Через четыре дня после публикации, как сообщал «Рамблер», курс евро «перешагнул отметку» в 94 рубля впервые с декабря 2014 года. Курс доллара в свою очередь превысил 80 рублей, обновив максимум с марта текущего года. Аналитики отметили, что параллельно с подорожанием иностранных валют снизились российские биржевые индексы: индекс Мосбиржи — на 0,35%, индекс РТС — на 0,42%. Некоторые эксперты предположили, что наибольшее влияние на состояние российского рубля оказывает неопределенность, вызванная президентскими выборами в США.

При этом финансовые аналитики отмечают, что ослабление рубля продолжится. По их мнению, нарастающая вторая волна пандемии вынуждает все больше стран вводить локдауны. Что в свою очередь обещает сокращение спроса на нефть и газ. Как следствие, цены на энергоресурсы продолжат снижаться, как и курс привязанного к ним рубля.