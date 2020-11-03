Вирусолог дал прогноз по ситуации с COVID-19 в РФ

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Заболеваемость COVID-19 вряд ли снизится зимой, ожидать улучшения ситуации можно к маю-июню. Такие сроки в беседе с РИА Новости назвал доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн

«Зимой маловероятно особое снижение заболеваемости. Зимний период, в общем, благоприятствует инфекции», — сказал он, отметив, что период с марта по апрель также будет эпидемиологически неблагоприятен.

При этом если люди начнут выполнять рекомендации, рост числа заражений можно притормозить, но сильный спад «пока прогнозировать очень трудно».

Вирусолог отметил, что после весны начнется улучшение. Дополнительным позитивным фактором будут выпущенные в оборот вакцины.