Мясников поставил точку в споре с Жириновским

Telegram -канале он сослался на официальную информацию, согласно которой в Россию из других стран въехало около 10 тысяч зараженных граждан, из них 90 процентов — это лица, вернувшиеся из Турции. Всего же за рубеж выехали около 1,5 миллиона туристов.

«То есть 0,6 процента. Кстати, укладывается в процент возможных ложноположительных случаев», — подсчитал доктор.

Мясников назвал понятным то, что большинство граждан завезли инфекцию в Россию из Турции. Эта страна остается «почти единственным направлением, которое принимает наших граждан без ограничений типа наличия вида на жительства или карантина по прибытию».