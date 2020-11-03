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Доктор Мясников поставил точку в споре с Жириновским 

Lenta.ru 28 минут назад
Мясников поставил точку в споре с Жириновским
Фото: РИА Новости
Главный врач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников поставил точку в заочном споре с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским о необходимости закрытия границ в период пандемии коронавируса. В качестве финального аргумента он привел данные, озвученые главой Роспотребнадзора Анной Поповой о числе ввезенных в Россию случаев коронавируса.
В Telegram-канале он сослался на официальную информацию, согласно которой в Россию из других стран въехало около 10 тысяч зараженных граждан, из них 90 процентов — это лица, вернувшиеся из Турции. Всего же за рубеж выехали около 1,5 миллиона туристов.

«То есть 0,6 процента. Кстати, укладывается в процент возможных ложноположительных случаев», — подсчитал доктор.

Мясников назвал понятным то, что большинство граждан завезли инфекцию в Россию из Турции. Эта страна остается «почти единственным направлением, которое принимает наших граждан без ограничений типа наличия вида на жительства или карантина по прибытию».
18 октября Жириновский призвал запретить выезд из России из-за второй волны коронавируса. На следующий день Мясников назвал неверным мнение о том, что именно отдыхающие за границей россияне спровоцировали новую волну заражений. После этого лидер ЛДПР потребовал лишить оппонента медицинского диплома, а тот в свою очередь заключил, что уважает Жириновского и не будет с ним спорить.
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Комментарии 2
Общество , Анна Попова , Владимир Жириновский , Александр Мясников , ЛДПР , Роспотребнадзор , Турция
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