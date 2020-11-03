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В Подмосковье стало на 46 парков больше 

РИАМО и ещё 5 48 минут назад
В Подмосковье стало на 46 парков больше
Фото: РИАМО
С начала 2020 года в Подмосковье на 46 парков культуры и отдыха стало больше, новые парковые территории создают в регионе каждый год, говорится в сообщении пресс-службы министерства благоустройства Московской области.

«В настоящее время на территории Московской области функционируют 150 парков, для сравнения — в начале этого года их было 104», — сказал министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

Новые парки не только создают с нуля. Некоторые территории благоустраивают, после чего они получают соответствующий статус.

«Присвоение статуса дает совершенно новую жизнь зеленым территориям. Это и проведение мероприятий, благоустройство, содержание и уход. Участие в конкурсе парков Подмосковья и много других преимуществ, включая одно из самых важных — создание общественного совета при парке», — отметил Хайкин.

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Общество , Михаил Хайкин , Московская область
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