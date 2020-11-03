В Подмосковье стало на 46 парков больше 

«Присвоение статуса дает совершенно новую жизнь зеленым территориям. Это и проведение мероприятий, благоустройство, содержание и уход. Участие в конкурсе парков Подмосковья и много других преимуществ, включая одно из самых важных — создание общественного совета при парке», — отметил Хайкин.