Разработана супер-эффективная вакцина от коронавируса

Ученые Медицинской школы Вашингтонского университета в США разработали суперэффективную вакцину от пандемического коронавируса SARS-CoV-2 на основе наночастиц. Она приводит к выработке нейтрализующих антител на уровне, который в 10 раз превышает уровень антител у людей, перенесших COVID-19. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Cell, кратко о вакцине рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

Результаты тестирования на мышах показали, что вакцина вызывала сильный иммунный ответ даже при дозе, которая в шесть раз меньше тех доз, что применяются в случае других вакцин. Также развивается сильный B-клеточный иммунный ответ, что имеет решающее значение для стойкого эффекта вакцины. При введении препарата приматам возникала выработка антител, нацеленных на несколько участков коронавирусного S-белка. По словам исследователей, это поможет обеспечить защиту против мутировавших штаммов вируса.

Вакцина состоит из белковых наночастиц, содержащих 60 копий рецептор-связывающего домена S-белка. Молекулярная структура наночастиц имитирует структуру вируса, что объясняет ее повышенную способность вызывать иммунный ответ. По словам ученых, способность вызывать сильный иммунный ответ в низких дозах делает ее безопаснее аналогичных препаратов.