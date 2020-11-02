Названы профессии с риском массовых увольнений

Наборщикам данных, торговым представителям, внутренним аудиторам и юристам грозят массовые сокращения до 2025 года. Бухгалтеры, секретари и администраторы тоже попали в число наименее востребованных профессий в России , об этом сказано в докладе Всемирного экономического форума «‎Будущее рынка труда» (The Future of Jobs Report).

Эксперты также назвали механиков, ремонтников, заводских рабочих и коммивояжеров среди тех, кто рискует столкнуться с увольнениями максимум через пять лет. Наибольшей популярностью у российских работодателей будут пользоваться специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению и Big Data, сказано в докладе.

Также будут востребованы разработчики программного обеспечения, специалисты по оптовой торговле и оптимизации бизнес-процессов, интернет-маркетологи, администраторы баз данных, а также менеджеры по продаже бизнес-услуг.