России не хватает кислорода

Из-за нехватки кислорода для больных COVID-19 в регионах Минпромторг
оперативно лицензирует производящие газ предприятия. Уже как минимум четыре компании получили такое разрешение.
Российский Минпромторг оперативно дает разрешения предприятиям страны на выпуск медицинского кислорода в связи с увеличением заболеваемости в регионах. Об этом рассказал глава министерства Денис Мантуров
.
«Мы оперативно лицензируем предприятия под ввод дополнительных мощностей — четыре компании буквально сегодня завершили эту процедуру, получив такие лицензии», — сказал чиновник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.
Власти «состыковались с регионами, где есть сложности, и подключили ресурсы Фонда развития промышленности
, чтобы у бизнеса была возможность при необходимости воспользоваться льготными ресурсами и закупить технологическое оборудование и тару для увеличения выпуска», объяснил Мантуров.
Сложности с обеспечением кислородом больных в регионах, по словам главы Минпромторга, действительно есть.
«Сейчас с учетом увеличения заболеваемости в ряде регионов появляются проблемы непосредственно с самим кислородом, и это несмотря на рост выпуска в стране жидкого медицинского кислорода на 40%, газообразного на 15%», — сообщил министр. Мантуров уточнил, что в России кислород производят 114 компаний.
Ранее глава ведомства признавался, что порядка 20 регионов страны сообщали министерству о нехватке медицинского кислорода.
«У нас есть информация от нескольких регионов — таких около 20, причем мы опросили, как только получили первый сигнал о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, все 85 субъектов, и видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода», — отметил он 30 октября.
Мантуров рассказал, что Минпромторг отрабатывает режим поставки в ручном формате.
«Что касается обозначенных вами регионов, то мы в ручном режиме коллегам помогаем с учетом того, что они своевременно не подали соответствующие запросы производителям медицинского кислорода, для того чтобы более ритмично эта проблема решалась», — заявил глава ведомства, комментируя проблемы с поставками кислорода в Курскую и Ростовскую области.
По словам Мантурова, компании, которые производят кислород в баллонах, загружены всего на 20%.
Министр объяснил, что производители промышленного кислорода готовы также начать выпуск медицинского газа в случае необходимости, передавал ТАСС. На тот момент заявки подали шесть специализированных компаний.
«Что касается своевременной заявки регионов на дополнительные объемы кислорода, здесь, конечно, нужно более тесно поработать», — отметил Денис Мантуров в конце октября.
Тогда же следователи возбудили уголовное дело после смерти 13 пациентов госпиталя для больных COVID-19 в Ростове-на-Дону, который действует на базе городской больницы 20, писал ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона
В связи с возбуждением уголовного дела правоохранители провели обыски в администрации Ростова-на-Дону, городском управлении здравоохранения, Минздраве
Ростовской области, а также по месту жительства бывшего начальника управления здравоохранения Надежды Левицкой. Она покинула должность вскоре после скандала.
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко
2 ноября сообщил, что по всей России в реанимации из-за заболевания COVID-19 находятся 4 тыс. человек, 2,4 тыс. из них подключены к аппаратам ИВЛ.