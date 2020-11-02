России не хватает кислорода

Из-за нехватки кислорода для больных COVID-19 в регионах Минпромторг оперативно лицензирует производящие газ предприятия. Уже как минимум четыре компании получили такое разрешение.

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Российский Минпромторг оперативно дает разрешения предприятиям страны на выпуск медицинского кислорода в связи с увеличением заболеваемости в регионах. Об этом рассказал глава министерства Денис Мантуров

«Мы оперативно лицензируем предприятия под ввод дополнительных мощностей — четыре компании буквально сегодня завершили эту процедуру, получив такие лицензии», — сказал чиновник на заседании президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Власти «состыковались с регионами, где есть сложности, и подключили ресурсы Фонда развития промышленности , чтобы у бизнеса была возможность при необходимости воспользоваться льготными ресурсами и закупить технологическое оборудование и тару для увеличения выпуска», объяснил Мантуров.

Сложности с обеспечением кислородом больных в регионах, по словам главы Минпромторга, действительно есть.

«Сейчас с учетом увеличения заболеваемости в ряде регионов появляются проблемы непосредственно с самим кислородом, и это несмотря на рост выпуска в стране жидкого медицинского кислорода на 40%, газообразного на 15%», — сообщил министр. Мантуров уточнил, что в России кислород производят 114 компаний.

Ранее глава ведомства признавался, что порядка 20 регионов страны сообщали министерству о нехватке медицинского кислорода.

«У нас есть информация от нескольких регионов — таких около 20, причем мы опросили, как только получили первый сигнал о проблемах с наличием достаточного количества медицинского кислорода, все 85 субъектов, и видим, что есть определенный дисбаланс в наличии медицинского кислорода», — отметил он 30 октября.

Мантуров рассказал, что Минпромторг отрабатывает режим поставки в ручном формате.

«Что касается обозначенных вами регионов, то мы в ручном режиме коллегам помогаем с учетом того, что они своевременно не подали соответствующие запросы производителям медицинского кислорода, для того чтобы более ритмично эта проблема решалась», — заявил глава ведомства, комментируя проблемы с поставками кислорода в Курскую и Ростовскую области.

По словам Мантурова, компании, которые производят кислород в баллонах, загружены всего на 20%.

Министр объяснил, что производители промышленного кислорода готовы также начать выпуск медицинского газа в случае необходимости, передавал ТАСС. На тот момент заявки подали шесть специализированных компаний.

«Что касается своевременной заявки регионов на дополнительные объемы кислорода, здесь, конечно, нужно более тесно поработать», — отметил Денис Мантуров в конце октября.

Тогда же следователи возбудили уголовное дело после смерти 13 пациентов госпиталя для больных COVID-19 в Ростове-на-Дону, который действует на базе городской больницы 20, писал ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах региона

В связи с возбуждением уголовного дела правоохранители провели обыски в администрации Ростова-на-Дону, городском управлении здравоохранения, Минздраве Ростовской области, а также по месту жительства бывшего начальника управления здравоохранения Надежды Левицкой. Она покинула должность вскоре после скандала.