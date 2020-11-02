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Познер назвал главные события XX века 

Национальная Служба Новостей 1 час назад
Познер назвал главные события XX века
Фото: ТАСС
Журналист и телеведущий Владимир Познер высказал в эфире НСН свою версию поворотных для России событий прошлого столетия. Победу в Великой Отечественной войне считают главным событием для России в XX веке более 80% россиян. Об этом сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Фёдоров в ходе форума «Сообщество».
По его словам, больше всего с этим утверждением согласились возрастные группы в возрасте от 45 до 59 лет и от 60 и старше. Меньше всего — от 18 до 24 и от 25 до 34 лет. Журналист и телеведущий Владимир Познер высказал в эфире НСН свою версию главных для России событий в XX веке.

«Да, наверное, это. Наверное, революция 1917 года и, наверное, развал Советского Союза. Думаю, эти три. Последовательность не имеет значения. Это события гигантского значения. Первое определило развитие страны почти на 80 лет. Второе спасло страну. А третье привело к исчезновению некой системы. Все три одинаково главные», — сказал Познер.

Отметим, что 73% опрошенных ВЦИОМ заявили, что тему Победы необходимо использовать для патриотического воспитания молодежи.
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Общество , Владимир Познер , ВЦИОМ
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