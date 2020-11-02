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Умер сыгравший в фильме «В бой идут одни старики» актер Александр Немченко 

ТАСС и ещё 12 1 час назад
Умер Александр Немченко
Фото: кадр из фильма
Советский и украинский актер Александр Немченко, более всего известный по роли в фильме "В бой идут одни старики", умер в возрасте 66 лет на Украине. Об этом в понедельник сообщил Винницкий академический музыкально-драматический театр имени Николая Садовского.

"Вчера весь день плакала природа, тихо и грустно. Отошел в вечность Александр Немченко. Дирижер певческой эскадрильи принял в объятия еще одного своего питомца", — говорится на странице театра в Facebook. Актер, по словам коллег, прожил насыщенную творческую жизнь. "Заслуженный артист Украины. Актер театра и кино. Создал театральную студию при Доме учителя. Долгие годы занимался народной медициной. И всегда с улыбкой", — отметили в театре.

Прощание с Немченко пройдет в Виннице во вторник, а прах его будет погребен в родном городе Ровно.
Умерла звезда «А зори здесь тихие»
Александр Немченко родился 12 ноября 1953 года в украинском Ровно в семье руководителя театрального оркестра Дмитрия Немченко и актрисы областного театра Валентины Немченко. С 1963 года семья проживала в Виннице, где оба родителя работали в областном музыкально-драматическом театре имени Н. Садовского. Александр Немченко пошел по стопам родителей, окончив в 1975 году Киевский государственный институт театрального искусства имени И. К. Карпенко-Карого. Свою самую известную роль в кино — в фильме "В бой идут одни старики" Леонида Быкова — получил, будучи на втором курсе в 1973 году. В нем он сыграл добродушного барабанщика второй поющей эскадрильи.
По окончании института работал актером Херсонского музыкально-драматического театра, в 1976 году служил в армии, а с 1977 работал в винницком театре. Там он сыграл 122 роли, в числе которых шут из шекспировской "Двенадцатой ночи", а также снялся в нескольких короткометражных фильмах. Немченко был создателем эстрадного театра миниатюр, театральной студии, сотрудничал с Высшей лигой КВН Украины. С 1996 года занялся нетрадиционной медициной — сначала в Одессе, а потом вернувшись в Винницу.
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Общество , Леонид Быков , Александр Немченко
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