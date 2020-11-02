Спрогнозирован пик эпидемии коронавируса в России

Прогноз основан на данных математического моделирования. По словам эксперта, летний пик активных больных в России пришелся на 15 июня, однако затем их число стало снижаться, и в сентябре составило 66,8% от максимального значения.

"Сейчас мы видим восходящую кривую заболеваемости, это типично для процесса, когда ежесуточно заболевает больше, чем выздоравливает. Сейчас это, к сожалению, характерно для многих десятков городов России, в первую очередь, больших городов. Когда была нисходящая кривая, соответственно, каждый день число выздоравливающих было больше, чем заболевших. … Максимальный пик заболевших в России — 245 580 активных больных был 15 июня, дальше в России началось снижение, люди выздоравливали, и снижение продолжалось до 29 августа, до 163 938 больных, что составило примерно 67% от первого пика", — отметил Боровков.

"Дальше снова пошел монотонный рост. Например, сегодня, 2 ноября, в России 390 532 активных больных, что составляет 159% от первого июньского пика", — отметил он.

Москве , по его словам, ситуация развивается иначе: первый пик был 19 мая — 116 460 активных больных, затем их число уменьшалось, и 24 сентября было 32637 активных больных. "Сегодня, 2 ноября, в Москве 109 300 активных больных, что составляет 93,9% от майского пика", — указал он.

"Если брать среднюю прогнозную кривую, которая лежит между оптимистической и пессимистической кривыми, и предположить, что ситуация будет развиваться так и дальше, то Новый год мы проведем в эпидемии, но двадцатые числа февраля 2021 года заболевших будет в полтора раза меньше, чем сейчас. То есть это затухание эпидемии. При условии, конечно, что не наложатся сезонные заболевания типа гриппа и ОРВИ. Но даже по самым плохим прогнозам в середине декабря 2020 года количество активных больных начнет снижаться", — добавил эксперт.