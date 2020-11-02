Названы наиболее подверженные затяжному ковиду 

Британские ученые определили, какие группы людей наиболее подвержены длительному течению COVID-19.

Как сообщает РИА «Новости», специалисты из Королевского колледжа Лондона с помощью приложения Covid Symptom Study выяснили, что каждый двадцатый пациент с коронавирусом испытывает симптомы заболевания в течение восьми недель и дольше.

При этом вероятность длительного течения болезни выше у тех, кто испытывает больше симптомов во время первой недели заболевания. Кроме того, на длительность болезни оказывают влияние возраст, пол и индекс массы тела.

Изучив истории болезни 4200 пациентов, ученые пришли к выводу, что риск длительного течения COVID-19 повышается с возрастом. Примерно 10% пациентов в возрасте от 18 до 49 лет испытывали симптомы дольше 8 недель, в то время как у лиц старше 70 лет этот показатель достигает 22%.

У мужчин длительное течение болезни встречается в полтора раза чаще, чем у женщин. Также болезнь протекает дольше у людей с более высоким индексом массы тела. Отдельно отмечаются повышенные риски для астматиков.

Как сообщал «Рамблер», ранее американские ученые выяснили, что у пациентов, перенесших COVID-19 в легкой форме, антитела сохраняются пять месяцев, после чего вновь возникает угроза заражения. Российские вирусологи отметили, что помимо антител, есть клеточный иммунитет, который защищает организм от повторного заражения.