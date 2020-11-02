В России от гриппа привились более 48 млн человек 

Прививку от гриппа в России сделали более 48,4 миллионов человек. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава. Там подчеркнули, что почти 14 миллионов из тех, кто вакцинировался — это дети. Также известно, что за счет работодателей в стране было привито более 1,1 млн сотрудников.

Между тем, в конце октября стало известно, что новосибирский центр «Вектор» разрабатывает объединенную вакцину против COVID-19 и гриппа, об этом пишет РИА Новости. А первой в мире вакциной от COVID-19 стала разработка института им. Гамалеи, получившая название «Спутник V». О её регистрации Владимир Путин сообщил 11 августа. Сейчас препарат проходит этап пострегистрационных исследований в Москве.

При этом, глава государства не исключил, что массовая вакцинация россиян от COVID-19 может начаться в конце текущего года, напоминает РИА ФАН.