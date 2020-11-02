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Школьники не могут обучаться онлайн из-за отсутствия гаджетов 

Лера Букина 1 час назад
Школьники не могут обучаться онлайн из-за отсутствия гаджетов
Фото: ТАСС
Некоторые россияне признались, что их дети нуждаются в необходимой технике для обеспечения возможности обучения онлайн, поскольку на покупку новой им не хватает средств. Опрос проводился на портале «Рамблер» с 30 октября — 2 ноября. Так, выяснилось, что у 35% участников имеется техника, которая позволяет проводить уроки дистанционно. У 30% участников нет детей школьного возраста, а 29% россиян — это именно те респонденты, у которых либо нет техники дома, либо она имеется, но работает плохо. Данные семьи являются малообеспеченными. 6% проголосовавших сказали, что им пришлось одолжить технику у близких.
С постоянными сбоями при обучении онлайн сталкиваются чуть менее половины россиян (45%). Они заявили, что нужные программы часто выходят из строя, поэтому учиться их детям дома очень сложно. 39% опрошенных ответили, что со сбоями сталкиваются редко, а 16% россиян — ни разу этим не столкнулись.
Мнение людей о том, нужно ли привлекать больше волонтеров для помощи малообеспеченным семьям, разделилось. Чуть менее половины респондентов (42%) считают, что занятий онлайн у детей в принципе быть не должно. 29% участников ответили, что волонтёров необходимо привлекать, поскольку не у всех россиян имеется возможность обучаться дистанционно. Другие 29% участников считают, что именно школы должны подключаться к помощи малоимущим семьям.
Чуть менее половины опрошенных (48%) считают, что полностью к очному обучению Россия сможет вернуться уже через год. 23% участников и вовсе ответили, что этого никогда не произойдет. 21% респондентов предполагают, что страна к этому вернется примерно через два года, а 8% россиян — через 3 года.
В исследовании приняли участие 1984 человека.
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