Подавляющее большинство зараженных коронавирусом россиян-туристов вернулось из Турции. Об этом на заседании совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек. И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных — 90% — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики», — сказала Попова.

Глава ведомства также предложила подумать над мерами предосторожности.

По состоянию на 2 ноября в России выявлено 1,655 млн заболевших новой коронавирусной инфекцией. За сутки в стране обнаружено 18 тысяч 257 заболевших, сообщает оперштаб.