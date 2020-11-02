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Турция названа самой опасной страной для России в период пандемии 

Ura.Ru 23 минуты назад
Подавляющее большинство зараженных коронавирусом россиян-туристов вернулось из Турции. Об этом на заседании совета при правительстве РФ по борьбе с COVID-19 заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«После открытия границы с Турцией с 1 августа вернулось почти 1,5 миллиона человек. И в нашем общем мониторинге из общего количества выявленных больше 10 тысяч положительных — 90% — это лица, вернувшиеся из Турецкой Республики», — сказала Попова.

Глава ведомства также предложила подумать над мерами предосторожности.
Россиянин с коронавирусом умер на популярном курорте Турции
По состоянию на 2 ноября в России выявлено 1,655 млн заболевших новой коронавирусной инфекцией. За сутки в стране обнаружено 18 тысяч 257 заболевших, сообщает оперштаб.
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Общество , Видео , Анна Попова , Правительство РФ , Роспотребнадзор
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