Советского кукольника нашли мертвым в Москве 

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Москве на 86-м году жизни скончался художник-кукольник Владимир Шафронюк. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По данным газеты, художника нашли мертвым в его квартире на Страстном бульваре.

«МК» отмечает, что Шафронюк работал над куклами, снявшимися в мультфильмах «Приключения Незнайки и его друзей», «Чертенок №13», «Волшебник Изумрудного города» и многих других.

Как сообщал «Рамблер», в мае 2020 года в Санкт-Петербурге скончался кукольник, скульптор, создатель «Петербургского ангела» Роман Шустров.

Шустров был госпитализирован с двусторонним воспалением легких и умер в городской Мариинской больнице. Ему было 60 лет.