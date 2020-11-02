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Советского кукольника нашли мертвым в Москве 

Мария Иванова 7 минут назад
Советского кукольника нашли мертвым в Москве
Фото: скрин
В Москве на 86-м году жизни скончался художник-кукольник Владимир Шафронюк. Об этом пишет «Московский комсомолец».
По данным газеты, художника нашли мертвым в его квартире на Страстном бульваре.
«МК» отмечает, что Шафронюк работал над куклами, снявшимися в мультфильмах «Приключения Незнайки и его друзей», «Чертенок №13», «Волшебник Изумрудного города» и многих других.
Как сообщал «Рамблер», в мае 2020 года в Санкт-Петербурге скончался кукольник, скульптор, создатель «Петербургского ангела» Роман Шустров.
Шустров был госпитализирован с двусторонним воспалением легких и умер в городской Мариинской больнице. Ему было 60 лет.
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Общество , Московский комсомолец
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