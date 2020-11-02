Умер замглавы Минздрава Забайкалья

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Чите скончался первый заместитель министра здравоохранения Забайкальского края Андрей Балуев. Он ушёл из жизни в отделении реанимации горбольницы № 1.

О смерти чиновника сообщает «МК в Чите» со ссылкой на пресс-службу краевого ведомства.

Болезнь не пощадила. Андрей Анатольевич боролся. Но недуг не оставил ему шансов. Сегодня очень тяжело переживать людские потери. К сожалению, нам мало времени было отведено для совместной работы. Но и за эти месяцы он показал своё искреннее желание сделать всё возможное, чтобы наша медицина стала лучше, — заявила глава краевого Минздрава Анна Шангина.

В ведомстве не уточнили причину смерти Балуева. Как информирует «Забайкальский рабочий», у мужчины был диагностирован коронавирус.

Глава региона Александр Осипов выразил соболезнования родным и близким покойного.

Должность первого замминистра здравоохранения Балуев занимал с 31 августа 2020 года. До этого он работал замначальника медико-санитарной части и начальником поликлиники медико-санитарной части управления ФСБ по Забайкальскому краю. Политику было 56 лет.