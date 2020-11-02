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В российских колониях решили успокаивать заключенных Бахом 

Lenta.ru и ещё 1 1 час назад
В российских колониях успокоят заключенных Бахом
Фото: РИА Новости
В исправительных колониях Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) ФСИН решили использовать музыкотерапию, чтобы успокаивать заключенных. Об этом сообщает URA.RU в своем Telegram-канале.
Как отметили во ФСИН, слушая классическую музыку (например, Иоганна Баха и Фридерика Шопена), осужденные нормализовали свой сон и избавились от раздражения.
Ранее сообщалось, что в колонии Нижнего Тагила заключенные зачитали рэп про коронавирус и записали видеоклип. Один заключенный сочинил текст и исполнил песню, а второй — сыграл на баяне. Авторы трека дают оптимистичный прогноз по борьбе с коронавирусом. «Против вируса восстала вся планета. COVID-19, считай, что тебя нету!» — поет исполнитель.
В ролике показаны не только сами заключенные, но и сотрудники колонии. Все ходят в масках и перчатках, работникам на входе в учреждение измеряют температуру, в помещениях проводят регулярную дезинфекцию.
За несколько часов клип собрал более 15 тысяч просмотров.
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Общество , ФСИН , Нижний Тагил , Свердловская Область , Ханты-Мансийский автономный округ
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