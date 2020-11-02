В российских колониях успокоят заключенных Бахом

Как отметили во ФСИН, слушая классическую музыку (например, Иоганна Баха и Фридерика Шопена), осужденные нормализовали свой сон и избавились от раздражения.

Ранее сообщалось , что в колонии Нижнего Тагила заключенные зачитали рэп про коронавирус и записали видеоклип. Один заключенный сочинил текст и исполнил песню, а второй — сыграл на баяне. Авторы трека дают оптимистичный прогноз по борьбе с коронавирусом. «Против вируса восстала вся планета. COVID-19, считай, что тебя нету!» — поет исполнитель.

В ролике показаны не только сами заключенные, но и сотрудники колонии. Все ходят в масках и перчатках, работникам на входе в учреждение измеряют температуру, в помещениях проводят регулярную дезинфекцию.

За несколько часов клип собрал более 15 тысяч просмотров.