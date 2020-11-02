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Попова рассказала о пренебрежении масочным режимом в ряде регионов 

Газета.Ru и ещё 1 1 час назад
Попова пожаловалась на регионы
Фото: РИА Новости
Ряд регионов России не соблюдают масочный режим, в некоторых из них порядка 50% населения не носят маски. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на заседании координационного совета по борьбе с COVID-19, передает РИА "Новости".

"У нас субъекты есть, где, по оценкам экспертов, масочный режим соблюдается не более чем половиной населения — в транспорте и местах массового скопления", — сказала Попова.

По ее словам, задача по соблюдению масочного режима должна быть выполнена как обязательная мера по предотвращению распространения инфекции.
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Общество , Анна Попова , Роспотребнадзор , РИА Новости
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