Появилось видео переполненного COVID-больными госпиталя в РФ 

«Рост обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки в МСЧ-2 в прошедшие выходные стал причиной скопления людей в коридорах больницы. При этом и в этих стесненных условиях всем поступившим пациентам врачами оказана необходимая медицинская помощь», — заявил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.