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Появилось видео переполненного COVID-больными госпиталя в РФ 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В больнице города Томска из-за резкого роста заболевших коронавирусной инфекцией не хватает мест. Пациентов размещают в коридоре медицинского учреждения, а некоторым предлагают «сидячую госпитализацию». За последние сутки в госпиталь поступило 90 заболевших.

«Рост обращений по поводу госпитализации до 90-95 человек в сутки в МСЧ-2 в прошедшие выходные стал причиной скопления людей в коридорах больницы. При этом и в этих стесненных условиях всем поступившим пациентам врачами оказана необходимая медицинская помощь», — заявил начальник департамента здравоохранения Томской области Сергей Дмитриев.

Общество , Видео , Происшествия , Сергей Дмитриев
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