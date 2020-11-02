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Первая мощная метель в Сочи попала на видео 

Алевтина Жаркова 1 час назад
В горах Сочи прошел первый снегопад. Холодный фронт принес в регион похолодание и осадки. Веб-камеры сняли на видео первую в текущем сезоне метель на курорте Роза Хутор. Запись размещена в Instagram-аккаунте «Типичный Сочи».
По данным синоптиков, высота снежного покрова на самой высокой площадке (2320 метров) сейчас составляет 23 сантиметра. Температура воздуха опустилась до 3 градусов ниже ноля. Впрочем, выпавший снег скоро растает, поскольку метеорологи прогнозируют потепление. Летний сезон продлится до 15 ноября.
Общество , Видео
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