Первая мощная метель в Сочи попала на видео 

В горах Сочи прошел первый снегопад. Холодный фронт принес в регион похолодание и осадки. Веб-камеры сняли на видео первую в текущем сезоне метель на курорте Роза Хутор. Запись размещена в Instagram-аккаунте «Типичный Сочи».

По данным синоптиков, высота снежного покрова на самой высокой площадке (2320 метров) сейчас составляет 23 сантиметра. Температура воздуха опустилась до 3 градусов ниже ноля. Впрочем, выпавший снег скоро растает, поскольку метеорологи прогнозируют потепление. Летний сезон продлится до 15 ноября.