Ребенка без маски высадили из автобуса в городе РФ

«Не знаю, что говорить и как дальше действовать, смотреть на это уже невозможно. Гражданка кондуктор маршрута «Кафе пригородное — Нефтебаза» 2 ноября утром высадила школьника (по закону РФ это запрещено) с криками за отсутствие маски. Я понимаю, что такие требования, но на его месте мог оказаться и её, и ваш ребёнок. На мой вопрос «Где ваши перчатки в таком случае?», меня проигнорировали», — пожаловалась очевидец происшествия.