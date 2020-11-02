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В Омской области из автобуса высадили ребенка, у которого не было маски 

Новый Омск 17 минут назад
Ребенка без маски высадили из автобуса в городе РФ
Фото: РИА Новости
Со вчерашнего дня в Омской области начали действовать новые ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Они подразумевают запрет на перевозку в общественном транспорте безмасочных пассажиров. Подробно о том, как кондукторам и водителям предлагается действовать в таких ситуациях, можно прочитать здесь.
Первые инциденты с высаживанием из транспорта принципиальных пассажиров, которые не хотят надевать маски, в Омске уже произошли. Таке же происшествия начали повторяться и в районах, правда там скорее всего речь идет не об осознанной принципиальности, а о рассеянности — участником аналогичного происшествия в Таре стал школьник.
Об этом рассказали в соцсетях очевидцы.

«Не знаю, что говорить и как дальше действовать, смотреть на это уже невозможно. Гражданка кондуктор маршрута «Кафе пригородное — Нефтебаза» 2 ноября утром высадила школьника (по закону РФ это запрещено) с криками за отсутствие маски. Я понимаю, что такие требования, но на его месте мог оказаться и её, и ваш ребёнок. На мой вопрос «Где ваши перчатки в таком случае?», меня проигнорировали», — пожаловалась очевидец происшествия.

В комментариях к этому постудругие жители Тары отметили, что эта кондуктор нередко хамит школьникам.
Напомним, что, по информациигородского департамента транспорта, перевозчику, пустившему в салон пассажира без маски, может грозить штраф в размере до 300 тыс. рублей.
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Комментарии
Общество , Омск , Омская Область
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