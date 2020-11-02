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Липецкий священник ответил на обвинения в пьянстве во время похорон 

РИА Новости 1 час назад
Священник ответил на обвинения в пьянстве на похоронах
Фото: Pixabay
Священник, который стал участником скандала на похоронах в Липецкой области и которого очевидцы обвинили в нетрезвом состоянии, отрицает, что был пьян, рассказал РИА Новости руководитель информационного отдела Елецкой епархии иеромонах Сергий (Волков).
Ранее в соцсетях появились видеоролики, снятые на похоронах в селе Кузовлево Липецкой области. По данным соцсетей, отпевали местную учительницу. На видео заснят конфликт священника с людьми, пришедшими на похороны. Не известно, с чего начался конфликт, но мужчины и женщины кричат на священника, оскорбляют его, обвиняют в том, что он пьян. Тот в свою очередь оскорбляет их в ответ. Видеоролики имели общественный резонанс, попали в СМИ.
Отец Сергий подтвердил РИА Новости, что священник относится к Елецкой епархии.

"Сегодня епархиальное руководство собирает дисциплинарную комиссию, которая будет решать, какие принять меры и применить взыскания. В том числе предстоит уточнить все обстоятельства произошедшего. Пока не известно, как и почему возник этот конфликт, но в любом случае поведение священнослужителя не должно быть таким, как мы видим, там все-таки и брань присутствует", — сказал собеседник.

"Он отрицает, что был нетрезв. И мы, действительно, этого не знаем… Мы надеемся, что это все-таки недостоверная информация, что, может быть, родственники (усопшей — ред.) перенервничали и слишком эмоционально все восприняли", — добавил отец Сергий.
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Общество , РИА Новости
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