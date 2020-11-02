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Первый мощный снегопад в Сочи попал на видео 

Lenta.ru 1 час назад
В горах Сочи начался первый мощный снегопад в текущем сезоне. Произошедшее попало на видео, запись, сделанная веб-камерами, была опубликована в Instagram-аккаунте «Типичный Сочи».
На размещенных в сети кадрах запечатлена территория курорта Роза Хутор, обильно занесенная снегом — осадки плотным слоем лежат на крышах, земле, заборах и ступеньках. Уточняется, что ролик был снят на высоте 2320 метров.
Как уточняет портал «Кубань 24», к раннему утру понедельника, 2 ноября, высоту буквально завалило снегом, а температура там опустилась до шести градусов ниже нуля.
Отмечается, что горнолыжный сезон в Сочи планируется открыть 18 декабря. При благоприятных погодных условиях с этого дня на Розе Хутор откроют для катания трассы.
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Общество , Видео , Погода , Краснодарский Край , Сочи
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