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Россияне назвали лучшие города для карьеры на удаленке

Праймиещё 3
15 минут назад
Жители российских мегаполисов признали лучшими городами для карьеры на удаленке Москву, Казань и Новосибирск, худшими — Челябинск и Омск, показало исследование онлайн-сервиса по поиску работы Superjob, результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
Названы лучшие города для карьеры на удаленке
Фото: РИА НовостиРИА Новости
В исследовании приняли участие по 700 представителей экономически активного населения старше 18 лет, работающих удаленно, из Москвы и Санкт-Петербурга, по 300 респондентов из других городов-миллионников.
Столица является лучшим городом для карьеры на удаленке, считает каждый второй москвич, работающий дистанционно (51%). Казань и Новосибирск назвали лучшим мегаполисом для карьерного роста удаленных работников по 43% респондентов.
Меньше всего шансов на карьеру у дистанционных работников в Челябинске и Омске: 9% и 8% опрошенных соответственно назвали эти города лучшими для роста по службе.
В Санкт-Петербурге считают свой город подходящим для удаленной карьеры 40% опрошенных. В Екатеринбурге 29% удаленных сотрудников считают свой город лучшим для карьерного роста, в Нижнем Новгороде и Ростове-на-Дону — каждый четвертый.
Общество,РИА Новости,Москва,Омск,Челябинск,Казань,Новосибирск,
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