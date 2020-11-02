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Роспотребнадзор призвал отказаться от размещения в хостелах 

ИА Regnum 36 минут назад
Россиян предостерегли от размещения в хостелах
Фото: РИА Новости
Российским путешественникам рекомендуется отказаться от размещения в частном секторе и гостиницах типа хостелов. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора, опубликованном в аккаунте ведомства в Instagram.

«Важно узнать и условия размещения в гостиницах, санаториях и гостевых домах — в некоторых регионах при заселении требуется справка об эпидемиологическом окружении или исследование на COVID-19. От размещения в частном секторе и гостиницах с массовым проживанием (например, хостелах) лучше отказаться совсем», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что перед поездкой в определённый регион лучше ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в нём, а также узнать о действующих ограничениях.
Ведомство также советует путешественникам взять с собой запас масок, перчаток и антисептиков. В случае, если путешественник использует многоразовую маску, рекомендуется взять запас средств для её стирки.
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Общество , Роспотребнадзор
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