Россиян предостерегли от размещения в хостелах

Российским путешественникам рекомендуется отказаться от размещения в частном секторе и гостиницах типа хостелов. Об этом говорится в сообщении Роспотребнадзора , опубликованном в аккаунте ведомства в Instagram.

«Важно узнать и условия размещения в гостиницах, санаториях и гостевых домах — в некоторых регионах при заселении требуется справка об эпидемиологическом окружении или исследование на COVID-19. От размещения в частном секторе и гостиницах с массовым проживанием (например, хостелах) лучше отказаться совсем», — говорится в сообщении.

Отмечается также, что перед поездкой в определённый регион лучше ознакомиться с эпидемиологической ситуацией в нём, а также узнать о действующих ограничениях.

Ведомство также советует путешественникам взять с собой запас масок, перчаток и антисептиков. В случае, если путешественник использует многоразовую маску, рекомендуется взять запас средств для её стирки.