В «Что? Где? Когда?» объяснили возвращение Скипского

Руководство «Что? Где? Когда?» объяснило возвращение в телеэфир знатока Михаила Скипского , обвиненного в домогательствах к школьницам. В эфире официального Instagram телепроекта гендиректор телекомпании «Игра ТВ» Наталья Стеценко заявила, что у нее нет никаких юридических оснований не допускать его к участию.

«Мне хочется спросить, вот те люди, которые считают, что в этой ситуации Скипскому не надо было играть, они вообще как хотят жить в этой стране: по закону или по понятиям?» — задалась вопросом Стеценко.

Она подчеркнула, что у них «нет никаких юридических оснований», чтобы кто-то из игроков, в том числе Скипский, не играл в «Что? Где? Когда?». «Я предлагаю все-таки жить по закону», — добавила глава «Игра ТВ».

Стеценко пожелала желающим жить по понятиям, чтобы с ними «никогда ничего не случилось и чтобы любые <…> досужие разговоры не помешали им жить». Комментарий она дала после завершения финальной игры осенней серии «Что? Где? Когда?», в которой принял участие Скипский, впервые с появления летом обвинений в его адрес. Он сыграл в команде Балаша Касумова.

С обвинениями в адрес Скипского в июле 2020 года первой выступила журналистка издания The Bell Екатерина Аренина. Знаток был ее учителем географии. По словам женщины, Скипский приставал к ней, когда ей было 15 лет: пытался поцеловать, трогал и звал к себе домой. В комментариях в соцсетях еще несколько человек поделились аналогичными историями. Сам Скипский не комментировал обвинения.