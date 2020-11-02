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Москвич спас неходячую бабушку и ее внучку из горящей квартиры 

Мир24 и ещё 3 2 ноября 2020
Москвич спас неходячую бабушку из горящей квартиры
Фото: МТРК «МИР» / Игорь Медведев
В квартире одного из домов на Жулебинском бульваре в Москве произошел пожар. В помещении находились неходячая пожилая женщина и ее внучка, которая не может оперативно передвигаться. Их спас их сосед, сообщает РИА «Новости».
Отмечается, что сосед пострадавших Валерий проснулся в своей квартире от запаха гари. Выглянув в окно, он увидел дым, валящий из квартиры на втором этаже. Мужчине не удалось выломать дверь в дом женщин, но это его не остановило. Валерий взял у соседки ключ от оконной решетки, после чего выбрался на крышу магазина, прилегающего к дому.
Затем мужчина проник в горящую квартиру и по очереди вынес на руках пострадавших — сначала девушку, у которой есть проблемы с позвоночником, а потом ее неходячую бабушку. В МЧС уже отреагировали на произошедшее и подчеркнули, что не оставят без внимания поступок Валерия.
Ранее на Урале школьник вместе с правоохранителями спас пенсионерку из горящей квартиры. Мальчик залез внутрь помещения через окно, но понял, что справиться с огнем самостоятельно будет трудно, и стал звать на помощь.
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Общество , МЧС , РИА Новости , Москва
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