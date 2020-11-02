Москвич спас неходячую бабушку из горящей квартиры

В квартире одного из домов на Жулебинском бульваре в Москве произошел пожар. В помещении находились неходячая пожилая женщина и ее внучка, которая не может оперативно передвигаться. Их спас их сосед, сообщает РИА «Новости»

Отмечается, что сосед пострадавших Валерий проснулся в своей квартире от запаха гари. Выглянув в окно, он увидел дым, валящий из квартиры на втором этаже. Мужчине не удалось выломать дверь в дом женщин, но это его не остановило. Валерий взял у соседки ключ от оконной решетки, после чего выбрался на крышу магазина, прилегающего к дому.

Затем мужчина проник в горящую квартиру и по очереди вынес на руках пострадавших — сначала девушку, у которой есть проблемы с позвоночником, а потом ее неходячую бабушку. В МЧС уже отреагировали на произошедшее и подчеркнули, что не оставят без внимания поступок Валерия.