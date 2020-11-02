Вассерман назвал срок окончания войны США с Китаем

«Смысл этих торговых войн в том, чтобы сделать американское производство конкурентоспособным, хотя бы на внутриамериканском рынке. И именно ради того, чтобы поднять собственное производство Трамп добивается сокращения притока зарубежной продукции. И торговые войны — это средство достижения этой цели, — сказал Вассерман. — А Байден, которому не нужно внутриамериканское производство, скорее всего эти торговые войны прекратит. И с Китаем, и с ЕС. Более того Байден скорее всего возобновит переговоры по Транстихоокеанскому партнёрству, которые Трамп прервал ради того чтобы сократить приток импортной продукции и тем самым поднять собственное внутриамериканское производство».