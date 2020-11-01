Зима подарит россиянам сюрпризы

Многие жители России уже подготовили тёплые пуховики, а кое-кто и шубы. Ведь предыдущие метеорологические сводки удивляли нас тем, что зима-2020 будет непривычно холодной.

Последние данные же синоптики говорят том, что снег, морозы и метели отменяются. Нынешний зимний сезон, по прогнозу метеорологов, будет неожиданно тёплым, а в некоторых регионов России зима и вовсе подарит настоящие сюрпризы. Это, прежде всего, касается Сибири и Поволжья, а также юга и центра нашей необъятной страны.

В целом, любой минус в этом году будет слабоват для того, чтобы встретить Новый год с красными от мороза носами и провести зиму в классических русских традициях. Хорошо это или плохо — узнаем со временем, а пока рассмотрим детали обещанного прогноза получше.

Прогнозы погоды на зиму для Урала

Погода предстоящей зимой на Урале будет неоднородной: к счастью, таких уже больших сюрпризов не ожидается, но без маленьких неожиданностей всё-таки не обойдётся. Так, начало зимы 2020/2021 на Урале будет по меньшей мере контрастным.

К примеру, западные районы в период с декабря по февраль ожидаются морозными: здесь погода будет находиться по властью холодного атмосферного фронта, а это гарантированные осадки в виде снега, ветер и низкие температуры.

Восточная часть уральской территории будет наслаждаться куда более мягкими условиями. Температурный фон на востоке составит около 9-11 градусов ниже нуля, ночью воздух местами может остывать до минус 16. Осадки будут редкими, но для активного зимнего отдыха снега хватит «с головой».

Прогноз на январь обещает быть более суровым и почти весь уральский регион окажется под влиянием стабильной минусовой температуры — до минус 16. В феврале постепенно придёт почти весенняя погода: снежные насыпи начнут медленно исчезать, но температурные перепады никуда не денутся.

Погода зимой в Сибири

Традиционно холодная Сибирь в этом году дарит сюрпризы за сюрпризом. После аномально жаркого лета, умеренно тёплой осени, зима здесь также прогнозируется своеобразная. Синоптики обещают, что столбики термометров не собирается достигать своей привычной климатической нормы, что означает лишь одно — погода обещает быть неожиданно тёплой.

Климатические сюрпризы дадут о себе знать уже в декабре: термометры покажут до минус 13, ночью возможно небольшое понижение до минус 18-20. Стоит ли лишний раз говорить о том, что такая погода нетипична для сурового сибирского края?

Погода в январе также не готовит больших холодов. Более того, метеорологи предупреждают о том, что на большей части территории Сибири возможны ранние оттепели и обилие мокрого снега.

С февралём в Сибирь придёт более уверенное потепление: это пусть и редкое, но теплое солнце, приятный южный ветер и неприятный, но кратковременный мокрый снег с дождём.

Конечно, принять сибирскую зиму без вьюг и буранов будет непросто, но подобные аномалии уже давно рискуют стать частью привычного для россиян климата.

Прогноз погоды на зиму в Крыму и Краснодарском крае

Подарит сюрпризы зима и российскому югу. Так, в Крым уже начиная с первых дней декабря в придут обильные ливни, местами возможен шторм на море. По предварительным данным синоптиков, в Новый год на столбиках термометров обнаружится небольшой минус, но погода продолжит оставаться скользкой и неприятной. Окончательное потепление придёт в Крым в январе, а уже февраль будет откровенно весенним.

Для жителей Краснодарского края прогноз на зиму более приятный. Климатическая обстановка на Кубани ожидается комфортной особенно для активного горнолыжного отдыха. Тем более, что ближе к Новому году выпадет плотный снежок, который продержится несмотря на устоявшуюся тенденцию к потеплению.

За боем курантов последует теплый январь, а весна в Краснодарском крае, вероятнее всего, начнётся уже с приходом февраля.

Погода зимой в Москве

Согласно прогнозу синоптиков, зима в Москве будет совсем не такой, как было обещано ранее. Прогнозируемых ещё совсем недавно суровых морозов в столице ожидается, зато установится тёплая погода, которая скорее напоминает холодную позднюю осень или ранее весну, чем календарную зиму.

Некоторые специалисты ожидают, что в этот сезон столбики термометров превысят норму на 1-3 градуса, что ещё больше дополнит непредсказуемую климатическую картину уходящего года.

Несмотря на потепление, в Москве и Подмосковье пройдут снегопады, но местами возможен и дождь, а также умеренные порывы ветра.

Говорить о том, что Рождество будет морозным пока также не приходится: в январе обещают уютною погоду с редким снегом. Умеренными минус 1-2, временами могут возникать ранние оттепели и гололедица.

На этом сюрпризы не закончатся: февраль также будет теплее, чем в последние годы. Правда, синоптики говорят о том, что иногда в столичном регионе могут возникать предпосылки к временному похолоданию, но в целом погода будет оставаться тёплой вплоть до начала весны.

Такой совсем прогноз под знаком «плюс» на предстоящую зиму может порадовать многих, но также огорчит и тех, кто давно скучает по белоснежной зиме. Кусачие морозы и пушистые снежинки пока обходят нас стороной. Хотя возможно, метеорологи снова ошибаются и вскоре к нам придёт классическая русская зима. Поживём — увидим.