Ещё
Далее:
Читайте также:
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве
Откровенные сериалы: смотреть в одиночестве Подборка лучших ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

В России за сутки выявили 18 257 заразившихся коронавирусом 

ТАСС и ещё 1 1 ноября 2020
В РФ выявили более 18 тысяч новых случаев COVID-19
Фото: ТАСС
Число заразившихся коронавирусом в России за сутки увеличилось на 18 257, общее количество инфицированных выросло до 1 655 038. Об этом сообщили журналистам в понедельник в оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.
В относительном выражении, по данным штаба, прирост снизился до 1,1%.
Число вылечившихся пациентов в России, у которых ранее диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 10 360, всего от инфекции уже выздоровели 1 236 033 пациента. Согласно данным штаба, доля выздоровевших снизилась до 74,7% от общего числа заразившихся.
Рассчитана истинная смертность от коронавируса
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 238 против 245 днем ранее. Всего от инфекции умерли 28 473 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) снизилась до уровня 1,72%, следует из данных штаба.
Видео дня. Фейковый советник губернатора 3 дня отчитывал матом подрядчиков
ТАСС: последние новости
В Томске открыли дополнительные приемные покои из-за роста числа пациентов с коронавирусом В Томске открыли дополнительные приемные покои из-за роста числа пациентов с коронавирусом Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе Роструд напомнил о сокращенной рабочей неделе Эксперты заявили, когда в Москве может наступить пик по ковиду Эксперты заявили, когда в Москве может наступить пик по ковиду
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
00:44
Появилось видео смертельной драки россиян из-за ссоры в чате
Происшествия Криминал
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
00:51
Отметившие Хэллоуин российские звезды попали на видео
Шоу-бизнес
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
02:19
Появилось видео российско-монгольского учения «Селенга-2020»
Армия Войска
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
00:22
Едва не растерзанный псами сбежавший из детсада мальчик попал на видео
Происшествия
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
00:04
Опубликовано видео с места тарана трамвая с пассажирами фурой
Происшествия
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
00:30
Момент взрыва гранаты в ТЦ в Коврове попал на видео
Происшествия
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
00:28
Появилось видео нападения на московских полицейских возле МВД
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
03:20
Серфингисты поймали «большую волну» в Назаре и попали на видео
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
00:22
Обрушившийся на Филиппины супертайфун «Гони» попал на видео
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
00:31
Опубликовано видео последствий взрыва в Мытищах
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение