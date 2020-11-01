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Россияне массово отказываются от выходных 

Майк Габриелян 28 минут назад
Россияне массово отказываются от выходных
Фото: РИА Новости
За год значительно уменьшилось количество россиян, поддерживающих идею о введении четырехдневной рабочей недели вместо пятидневной. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос одного из российских порталов вакансий.
В прошлом году такую инициативу поддерживали 49% респондентов. Ныне показатель снизился до 40%. Высказываются против четырехдневки 37% сотрудников (год назад был 31%).
Переход на сокращенную неделю чаще поддерживают женщины (42 против 38%). Мужчины, напротив, предпочитают провести пятницу в рабочем режиме. (40 против 34%).
С возрастом желание иметь лишний выходной уменьшается. Почти половина людей моложе 24 лет поддерживает сокращенный режим (44%). Среди респондентов старше 35 лет таких всего 37%.
Меньше всего сторонников четырехдневной рабочей недели среди респондентов с зарплатой от 80 тысяч рублей (34%). Они боятся, что их доход снизится.
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Сейчас режим четырехдневной рабочей недели действует в 2% компаний, еще 4% работодателей считают возможным его введение. В 11% случаев идею обсуждали, но признали недопустимой. Никогда не обсуждали 4-дневку в 79% предприятий.
Опрос прошёл в октябре. В нём участвовали 500 сотрудников отдела кадров и 1600 работников по всей России.
Ранее «Рамблер» сообщал, что россияне, потерявшие работу в период пандемии, смогут пройти бесплатное обучение с возможностью дальнейшего трудоустройства.
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Общество
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