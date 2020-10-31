Ещё
Далее:
Читайте также:
25 лучших российских фильмов
25 лучших российских фильмов Знаковое кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

На выплаты работающим с COVID-19 медикам выделят 24 миллиарда рублей 

РИА Новости 27 минут назад
Работающие с COVID-19 медики получат выплаты
Фото: РИА Новости
Правительство РФ выделит из резервного фонда более 24,6 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. Соответствующие распоряжения опубликованы в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.
В частности, более 16 миллиардов рублей выделят на стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, работающим с COVID-19.

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 16066723,7 тысячи рублей … в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19", — говорится в документе.

Кроме того, на стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку медикам, работающим с COVID, выделят более 8,6 миллиарда рублей.

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 8693903,7 тысячи рублей … в целях софинансирования, в том числе в полном объеме, расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция и лицам из групп риска заражения новой коронавирусной инфекцией", — указано в документе.

Видео дня. Ефремов не поедет в колонию и останется в Москве
Последние новости
Умер актер Шон Коннери Умер актер Шон Коннери Простой способ определить зараженного коронавирусом Простой способ определить зараженного коронавирусом Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19 Признак, имеющийся у 80 процентов больных COVID-19
Комментарии
Общество , Минздрав РФ , Правительство РФ
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
00:10
Поезд сбил грузовик с тремя россиянами и попал на видео
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
00:54
Яростное нападение медведя на россиянку в частном зоопарке попало на видео
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
00:13
Выехавший на встречку в Москве таксист попал на видео
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
02:09
Опубликовано видео протестов против абортов в Варшаве
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
01:53
Рыба с «грустным человеческим лицом» попала на видео
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
00:27
Курица-мутанта с четырьмя ногами попала на видео
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
01:50
Пьяный мужчина попал в смертельную аварию и попал на видео
Момент взрыва в больнице попал на видео
00:50
Момент взрыва в больнице попал на видео
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
00:33
Внедорожник въехал в толпу на майдане Незалежности и попал на видео
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
00:20
Момент обрушения многоэтажки в Турции попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение