Работающие с COVID-19 медики получат выплаты

Правительство РФ выделит из резервного фонда более 24,6 миллиарда рублей на стимулирующие выплаты медикам, работающим с больными коронавирусом. Соответствующие распоряжения опубликованы в субботу на официальном интернет-портале правовой информации.

В частности, более 16 миллиардов рублей выделят на стимулирующие выплаты за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, работающим с COVID-19.

"Выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году Минздраву России бюджетные ассигнования в размере 16066723,7 тысячи рублей … в целях софинансирования в полном объеме расходных обязательств субъектов РФ по финансовому обеспечению выплат стимулирующего характера за выполнение особо важных работ медицинским и иным работникам, непосредственно участвующим в оказании медицинской помощи гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19", — говорится в документе.

Кроме того, на стимулирующие выплаты за дополнительную нагрузку медикам, работающим с COVID, выделят более 8,6 миллиарда рублей.