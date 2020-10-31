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Российский ученый провел опасный эксперимент с COVID 

Майк Габриелян 36 минут назад
Российский ученый провел опасный эксперимент с COVID
Фото: depositphotos.com
Российский вирусолог Александр Чепурнов, ведущий научный сотрудник Института клинической и экспериментальной медицины поставил на себе смертельно опасный эксперимент. Об этом сообщает НТВ.
Весной Чепурнов впервые переболел коронавирусом, а после выздоровления целенаправленно контактировал с острыми COVID-больными, не надевая маску. Ученый пытался выяснить, как иммунитет противостоит вирусу, и будет ли защищен организм при повторной атаке.

«К исходу третьего месяца у меня антитела в сыворотке крови исчезли, и, естественно, тогда возник вопрос: как долго будет продолжаться приобретенная защита от короновируса? То, что она была у меня, сомнений не было, потому что мне приходилось общаться с больными» — рассказал Чепурнов.

Россиян предупредили о потере иммунитета к COVID
По его словам, раз в две недели он контактировал с зараженными. Болезнь наступила второй раз только спустя полгода, во время второй волны COVID-19. Причем ученый болел еще тяжелее, чем в первый раз.

«Разобраться в ситуации можно одним способом — это убедиться, происходит заражение или нет. Если да, то в какие сроки. И вот в нашей ситуации сроком оказалось ровно полгода», — отметил профессор.

Опыт Чепурнова помог ученым понять, что абсолютного иммунитета к болезни нет. При этом вирус действует по-разному на всех людей. Есть факты, когда молодые спортсмены болеют очень тяжело. Встречаются и пожилые люди с хроническими заболеваниями, которые переносят COVID проще, чем простуду.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на российских продуктах обнаружили коронавирус.
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Общество , Александр Чепурнов
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