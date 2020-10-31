Автор песни «Рюмка водки на столе» заразился COVID 

Певец и композитор Евгений Григорьев (Жека), написавший песню «Рюмка водки на столе», заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в инстаграме

«Вот и меня настиг COVID-19», — признался музыкант.

Он опубликовал фото из больничной палаты, тест на коронавирус и медицинский диагноз.

Из-за инфекции Григорьеву пришлось отменить все интервью, записи и концерты.

В частности, выступления артиста перенесены на Урале. Григорьев извинился за это перед жителями Челябинска и Екатеринбурга. По его словам, нельзя подвергать поклонников риску заражения. Концерты состоятся 4 и 7 ноября следующего года. Купленные билеты остаются действительными.

Песня «Рюмка водки на столе», написанная Григорьевым, стала хитом в исполнении Григория Лепса