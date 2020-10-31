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Автор песни «Рюмка водки на столе» заразился COVID 

Майк Габриелян 39 минут назад
Автор песни «Рюмка водки на столе» заразился COVID
Фото: Instagram
Певец и композитор Евгений Григорьев (Жека), написавший песню «Рюмка водки на столе», заразился коронавирусом. Об этом он сообщил в инстаграме.

«Вот и меня настиг COVID-19», — признался музыкант.

Он опубликовал фото из больничной палаты, тест на коронавирус и медицинский диагноз.
Из-за инфекции Григорьеву пришлось отменить все интервью, записи и концерты.
В частности, выступления артиста перенесены на Урале. Григорьев извинился за это перед жителями Челябинска и Екатеринбурга. По его словам, нельзя подвергать поклонников риску заражения. Концерты состоятся 4 и 7 ноября следующего года. Купленные билеты остаются действительными.
Песня «Рюмка водки на столе», написанная Григорьевым, стала хитом в исполнении Григория Лепса.
Ранее «Рамблер» сообщал, что Григорьев рассказал, как за 300 долларов продал Лепсу «Рюмку водки на столе».
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Общество , Григорий Лепс , Евгений Григорьев
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