Попова заявила о преимуществе РФ в вакцинации от COVID

— Очень хорошо, что есть в Российской Федерации несколько вакцин, это дает нам возможность маневра. У нас есть выбор, есть выбор у врачей, есть выбор у нас как у тех, кто эту вакцину собирается применять на себе, — отметила она в эфире телеканала «Россия 1».