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Россиян предупредили о быстрой потере иммунитета к коронавирусу 

Национальная Служба Новостей 17 минут назад
Руководитель исследования вакцины «Спутник V» на возрастной группе Никита Ломакин заявил о быстрой потере иммунитета у переболевших COVID-19 и риске повторного заражения, сообщают «Известия».
По словам специалиста, гуморальный (антительный) иммунитет теряется у пациентов, перенесших коронавирус, в течение ближайших 3–5 месяцев. Возникает высокая вероятность повторного заражения коронавирусной инфекцией.
На кого может не подействовать вакцина от коронавируса?
По данным исследователя, действие вакцины на организм привитого человека также будет уменьшаться с течением времени. Он напомнил, что вакцинация от гриппа проходит ежегодно, поэтому ничего особенного в том, что снижается эффективность прививки от коронавируса.

«Не надо забывать, что от вируса гриппа мы прививаемся каждый год, поэтому ничего особенного в этом нет», — заявил Ломакин.

Ранее депутат Госдумы, врач-инфекционист, бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил на пресс-конференции НСН, что ситуация с пандемией коронавируса в России принципиально изменится, когда начнется массовая вакцинация.

«Нельзя говорить, что только в группе риска пожилые граждане, дети тоже болеют, не надо убаюкивать тему. Дети находятся в замкнутом пространстве, общаются друг с другом, нужно быть очень внимательными к этому вопросу. У нас две вакцины сейчас испытываются и когда они будут в массовом доступе, ситуация принципиально поменяется», — считает спикер.

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Общество , Видео , Геннадий Онищенко , Госдума , газета "Известия"
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