«Они оборзели!?»: звезды обрушились на Первый

Публичные россияне, раскритиковавшие шоу «Голос» за предполагаемое кумовство, прокомментировали угрозы Первого канала подать на них суд. Они заявили, что не боятся разбирательств и готовы повторить свои заявления, сообщает «Вечерняя Москва».

При этом, по мнению поклонников шоу, она не продемонстрировала экстраординарных вокальных способностей. Сурайкин, Садальский и Соседов сошлись во мнении, что «миром правят связи» и шоу следует закрыть.

Впоследствии сотрудники Первого канала заявили о подготовке исков в отношении каждого из трех вышеуказанных людей. Телевизионщики подчеркнули, что дорожат репутацией шоу и намерены защищать проект от лжи и несправедливых обвинений.

«Они совсем оборзели!?» — прокомментировал новости музыкальный критик Сергей Соседов.

Он напомнил, что Конституция дает ему право свободно выражать свое мнение. Он подчеркнул, что говорит то, что думает, и выразил готовность повторить свои высказывания в суде. Соседов подчеркнул, что ни гендиректор Первого канала Константин Эрнст , ни продюсер «Голоса» Юрий Аксюта не являются «господом Богом», поэтому в справедливости принимаемых решений на программе у него нет никакой уверенности.