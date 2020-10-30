Ещё
Далее:
Читайте также:
Не верь, не бойся, не проси
Не верь, не бойся, не проси Криминал в кино ⟶
Выберите регион
Москва
Рецепты

«Совсем оборзели»: звезды обрушились на Первый Канал 

Павел Тиунов 58 минут назад
«Они оборзели!?»: звезды обрушились на Первый
Фото: Шоу Голос
Публичные россияне, раскритиковавшие шоу «Голос» за предполагаемое кумовство, прокомментировали угрозы Первого канала подать на них суд. Они заявили, что не боятся разбирательств и готовы повторить свои заявления, сообщает «Вечерняя Москва».
Ранее, как сообщал «Рамблер», политик Максим Сурайкин, актер Станислав Садальский и музыкальный критик Сергей Соседов нелестно высказались о продюсерах шоу «Голос». Поводом для критики стало выступление дочери ведущего Первого канала Романа Будникова Александры. К 18-летней девушке во время слепых прослушиваний члены жюри повернулись на первых же секундах исполнения.
При этом, по мнению поклонников шоу, она не продемонстрировала экстраординарных вокальных способностей. Сурайкин, Садальский и Соседов сошлись во мнении, что «миром правят связи» и шоу следует закрыть.
Первый канал пойдет в суд из-за клеветы на шоу "Голос"
Впоследствии сотрудники Первого канала заявили о подготовке исков в отношении каждого из трех вышеуказанных людей. Телевизионщики подчеркнули, что дорожат репутацией шоу и намерены защищать проект от лжи и несправедливых обвинений.

«Они совсем оборзели!?» — прокомментировал новости музыкальный критик Сергей Соседов.

Он напомнил, что Конституция дает ему право свободно выражать свое мнение. Он подчеркнул, что говорит то, что думает, и выразил готовность повторить свои высказывания в суде. Соседов подчеркнул, что ни гендиректор Первого канала Константин Эрнст, ни продюсер «Голоса» Юрий Аксюта не являются «господом Богом», поэтому в справедливости принимаемых решений на программе у него нет никакой уверенности.

«Ой, да пускай судятся! Почту за честь!» — коротко прокомментировал ситуацию актер Станислав Садальский.

Видео дня. В Сети обсуждают предполагаемую беременность Кети Топурии
Комментарии 3
Общество , Роман Будников , Сергей Соседов , Станислав Садальский , Максим Сурайкин , Юрий Аксюта , Константин Эрнст
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео подробностей избиения отчимом детей сожительницы
02:01
Опубликовано видео подробностей избиения отчимом детей сожительницы
Происшествия
Момент крушения поезда с нефтью попал на видео
00:46
Момент крушения поезда с нефтью попал на видео
Происшествия В мире
Ванная депутата с элитным шампанским попала на видео
00:31
Ванная депутата с элитным шампанским попала на видео
Общество
Опубликовано видео подробностей нападения подростка на полицейских
00:38
Опубликовано видео подробностей нападения подростка на полицейских
Происшествия
Момент, когда фура снесла линию электропередач, попал на видео
00:23
Момент, когда фура снесла линию электропередач, попал на видео
Происшествия
Появилось видео подробностей о террористе из Ниццы
00:27
Появилось видео подробностей о террористе из Ниццы
Происшествия В мире
Разбивший окно автобуса буйный пассажир попал на видео
00:39
Разбивший окно автобуса буйный пассажир попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Опубликовано видео со стрельб снайперов в Сибири
01:52
Опубликовано видео со стрельб снайперов в Сибири
Армия
Появилось видео заявления МИД РФ и проблеме РСМД
01:07
Появилось видео заявления МИД РФ и проблеме РСМД
Политика
Видео десантирования пятикурсников РВВДКУ
01:18
Видео десантирования пятикурсников РВВДКУ
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение